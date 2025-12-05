Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht

Papenburg (ots)

Am Donnerstag, dem 4. Dezember 2025, kam es in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 17:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Kirchstraße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Eine bislang unbekannte Person befuhr mit einem Kraftfahrzeug den Parkplatz und beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten VW Tiguan. Im Anschluss entfernte sich der oder die Fahrende vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell