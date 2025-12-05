PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - Opel beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag, 04.12.2025, kam es im Zeitraum zwischen 7:20 Uhr - 7:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Friedrich-Ebert-Straße 2 in Nordhorn. Ein PKW, welcher vermutlich mit zwei jüngeren, männlichen Personen besetzt gewesen war, stieß bei der Rückwärtsfahrt gegen einen auf dem Parkplatz abgestellten PKW "Opel Meriva". Bei dem verursachenden Fahrzeug dürfte es sich um einen silbernen Kleinwagen gehandelt haben. Der Fahrzeugführer dieses Fahrzeugs setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Nordhorn unter der Nummer 05921/3090 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

