Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfall mit Sachschaden
Papenburg (ots)
In der Zeit von Montag, dem 25. November 2025, 18:00 Uhr, bis Dienstag, dem 26. November 2025, 13:00 Uhr, wurde in der Russellstraße in Papenburg ein geparkter Renault beschädigt. Die bislang unbekannte verantwortliche Person entfernte sich vom Unfallort, ohne Angaben zu hinterlassen. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.
