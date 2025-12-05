POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Papenburg (ots) - Am Donnerstag, dem 4. Dezember 2025, kam es in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 17:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Kirchstraße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Eine bislang unbekannte Person befuhr mit einem Kraftfahrzeug den Parkplatz und beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten VW Tiguan. Im Anschluss entfernte sich der ...

