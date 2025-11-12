Feuerwehr Rösrath

FW Rösrath: Gemeldeter Verkehrsunfall, Person in Notlage und Gebäudebrand: Feuerwehr Rösrath mehrfach im Einsatz

Rösrath (ots)

Am Mittwoch, dem 12. November 2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Rösrath innerhalb von wenigen Stunden zu drei Einsätzen alarmiert.

Um 16:17 Uhr wurden zunächst die Einheiten Hoffnungsthal, Forsbach und der Rüstwagen zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Über die automatische Notruffunktion eines Mobiltelefons wurde der Kreisleitstelle ein Notfall im Bereich Lehmbach gemeldet. In Zusammenarbeit mit der Polizei wurde der betroffene Bereich abgesucht und ein beschädigtes Telefon am Fahrbahnrand aufgefunden, das den Notruf ausgelöst hatte. Es bestand keine Gefahr und der Einsatz konnte beendet werden.

Direkt im Anschluss, gegen 16:50 Uhr, wurde die Einheit Forsbach zu einer akut erkrankten Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür alarmiert. Die Person konnte die Wohnung jedoch selbstständig öffnen. Die Feuerwehr übernahm die Erstversorgung der Patientin und unterstützte den Rettungsdienst.

Keine Stunde später, gegen 17:35 Uhr, wurden alle Einheiten der Feuerwehr Rösrath, der Einsatzleitwagen, die Drehleiter und der Rettungsdienst zu einem gemeldeten Gebäudebrand in der Gartenstraße alarmiert.

Hier wurde eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Durch die Feuerwehr wurde eine Person aus der betroffenen Wohnung gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Die Ursache für die Rauchentwicklung war angebranntes Essen auf einem Herd, welches durch einen Angriffstrupp unter Atemschutz schnell gelöscht werden konnte. Nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen konnte der Einsatz gegen 19 Uhr beendet werden.

Die Feuerwehr Rösrath war unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Bastian Eltner mit etwa 40 Kräften im Einsatz.

