FW Rösrath: Jahresabschlussübung "Eiserner Retter" der Feuerwehr Rösrath

Jahresabschlussübung "Eiserner Retter" der Feuerwehr Rösrath

Rösrath

Am Samstagmorgen, dem 8. November 2025, wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Rösrath um 10:30 Uhr zur diesjährigen Jahresabschlussübung mit dem Übungstitel "Eiserner Retter" alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete: "H-P klemmt - Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen".

Wenige Minuten nach der Alarmierung rückten alle drei Einheiten der Feuerwehr Rösrath, der A-Dienst, der Einsatzleitwagen, der Rüstwagen sowie der Rettungsdienst zum Übungsort auf der Bensberger Straße aus.

Vor Ort bot sich dem Einsatzleiter, Brandinspektor Christian Thönelt, folgendes Lagebild: Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW hatte sich ereignet. Infolge des Unfalls musste ein mit Fahrgästen besetzter Linienbus eine Notbremsung durchführen, wodurch es zu zahlreichen Verletzten kam.

Der beteiligte PKW hatte sich überschlagen und blieb auf der Seite liegen. Im Inneren befanden sich noch zwei Personen. Nach der Stabilisierung des Fahrzeuges konnten die Personen mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät und dem Einsatz einer Säbelsäge befreit werden. Ebenfalls herausfordernd gestaltete sich die Rettung des eingeklemmten LKW-Fahrers, bei der ebenfalls schweres technisches Gerät zum Einsatz kam. Auch dieser konnte erfolgreich befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden. Insgesamt wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst 19 Verletzte versorgt und betreut.

Gegen 13:00 Uhr konnte "Übungsende" gemeldet werden.

Die Übung wurde von Kreisbrandmeister Manuel Packhäuser sowie weiteren Übungsbeobachtern anderer Feuerwehren des Rheinisch-Bergischen Kreises begleitet. Im Anschluss fand eine gemeinsame Nachbesprechung mit allen Beteiligten statt. Die Einsatzkräfte und Beobachter zeigten sich zufrieden mit dem Verlauf der Jahresabschlussübung. Die Übungsziele - insbesondere die Bewältigung schwerer technischer Hilfeleistungen sowie die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Rettungsdienst - wurden erreicht.

Ein besonderer Dank gilt der Übungsleitung für die aufwendige Planung und Durchführung sowie der Firma Regiobus Krimmel, die für das Szenario einen Linienbus zur Verfügung stellte.

Hinweis:

Bei dem dargestellten Einsatzszenario handelte es sich um eine geplante Übung der Feuerwehr Rösrath. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine reale Gefährdung für die Bevölkerung.

