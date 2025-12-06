Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Fahrer/in eines PKW beschädigt Stromverteilerkasten und flüchtet

Werlte (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am 05.12.2025 zwischen 18.30 und 19 Uhr die Straße "Sande" in Richtung "Wiester Straße".

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte das Fahrzeug auf Höhe der Hausnummer 2 mit einem linksseitig befindlichen Stromverteilerkasten und beschädigte diesen erheblich. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verursacher von der Unfallstelle in Richtung "Wiester Straße", ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Bauhof sicherte den beschädigten Verteilerkasten.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werlte unter der Telefonnummer 05951/995300 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell