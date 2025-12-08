PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Achern, Wagshurst - Einbruch in Bankfiliale

Achern, Wagshurst (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brach gegen 2 Uhr ein bisher unbekannter Täter in eine Bank in der Hanauer Straße ein. Der Einbrecher verschaffte sich über ein angrenzendes Gebäude Zutritt, wobei er diverse Türen einer Firma und einer Praxis gewaltsam öffnete udn schließlcih in die Bank gelangte. Ohne Diebesgut soll der Unbekannte, offenbar durch den ausgelösten Alarm aufgeschreckt, durch ein Fenster auf der Gebäuderückseite Richtung Pater-Ell-Weg geflüchtet sein. Zeugen, die in diesem Zusammhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich an die Ermittler des Polizeireviers Achern/Oberkirch: 07841 7066-0.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

