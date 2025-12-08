Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Mülltonnenbrand

Offenburg (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 22:45 Uhr zum Brand von vier Mülltonnen in der Theodor-Rößler-Straße, der von zwölf Feuerwehrleuten der freiwilligen Feuerwehr Bietigheim gelöscht werden musste. Nach Stand der Ermittlungen war vermutlich zuvor entsorgte Asche, welche eventuell noch nicht abgekühlt war, ursächlich. Neben den abgebrannten Mülltonnen wurde auch die Hauswand, sowie eine Holzbank, ein Fahrrad und ein Auto durch das Feuer leicht beschädigt. Der Sachschaden beträgt insgesamt circa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell