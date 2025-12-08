PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Mülltonnenbrand

Offenburg (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 22:45 Uhr zum Brand von vier Mülltonnen in der Theodor-Rößler-Straße, der von zwölf Feuerwehrleuten der freiwilligen Feuerwehr Bietigheim gelöscht werden musste. Nach Stand der Ermittlungen war vermutlich zuvor entsorgte Asche, welche eventuell noch nicht abgekühlt war, ursächlich. Neben den abgebrannten Mülltonnen wurde auch die Hauswand, sowie eine Holzbank, ein Fahrrad und ein Auto durch das Feuer leicht beschädigt. Der Sachschaden beträgt insgesamt circa 15.000 Euro.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 12:47

    POL-OG: Baden-Baden, Oos - Trunkenheitsfahrt

    Baden-Baden, Oos (ots) - Ein 63-jährigen Autofahrer wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgrund von seiner Fahrweise auffällig und sieht sich nun einem Ermittlungsverfahren gegenüber. Gegen 2:30 Uhr wurde der Autofahrer durch Zeugen gemeldet, da er Schlangenlinien gefahren sein soll, sowie mehrfach zu Stillstand auf der Fahrbahn gekommen sei. Nach Eintreffen der Polizeistreife konnten diverse augenscheinlich ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:31

    POL-OG: Wolfach - Verkehrsunfall

    Wolfach (ots) - Am späten Sonntagabend kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Unfall zwischen dem Glashüttenweg und der Straße "Untere Zinne". Ein 52-jähriger Audi-Fahrer befuhr den Glashüttenweg und wollte nach links auf die "Untere Zinne" abbigen. Hierbei übersah er offenbar die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte, 21-jährige Ford-Lenkerin. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Sachschaden beträgt circa 10.000 Euro. /ti Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:20

    POL-OG: Achern, Wagshurst - Einbruch in Bankfiliale

    Achern, Wagshurst (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag brach gegen 2 Uhr ein bisher unbekannter Täter in eine Bank in der Hanauer Straße ein. Der Einbrecher verschaffte sich über ein angrenzendes Gebäude Zutritt, wobei er diverse Türen einer Firma und einer Praxis gewaltsam öffnete udn schließlcih in die Bank gelangte. Ohne Diebesgut soll der Unbekannte, offenbar durch den ausgelösten Alarm aufgeschreckt, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren