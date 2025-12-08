Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Ladendiebstahl festgenommen

Offenburg (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in einem Modehaus in der Offenburger Stadtmitte am Samstagnachmittag, konnte ein 22-jähriger Algerier im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofes im Rahmen der Fahndung von einer Streifewagenbesatzung vorläufig festgenommen werden. Der Mann steht im dringenden Verdacht, bereits am Donnerstag einen Ladendiebstahl in einem Kaufhaus am Lindenplatz und weitere Diebstähle in der Vergangenheit begangen zu haben. Der Gesamtdiebstahlschaden soll sich auf mittlerweile 1.800 Euro belaufen. Aufgrund der Vielzahl der Straftaten wurde der Festgenommene am Folgetag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg die Untersuchungshaft anordnete. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. /vo

