PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Ladendiebstahl festgenommen

Offenburg (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in einem Modehaus in der Offenburger Stadtmitte am Samstagnachmittag, konnte ein 22-jähriger Algerier im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofes im Rahmen der Fahndung von einer Streifewagenbesatzung vorläufig festgenommen werden. Der Mann steht im dringenden Verdacht, bereits am Donnerstag einen Ladendiebstahl in einem Kaufhaus am Lindenplatz und weitere Diebstähle in der Vergangenheit begangen zu haben. Der Gesamtdiebstahlschaden soll sich auf mittlerweile 1.800 Euro belaufen. Aufgrund der Vielzahl der Straftaten wurde der Festgenommene am Folgetag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg die Untersuchungshaft anordnete. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 15:18

    POL-OG: Lahr - Einbruch in Parfümerie

    Lahr (ots) - Zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls kam es am frühen Sonntagmorgen in einer Parfümerie in der Marktstraße. Ein bislang unbekannter Täter warf mit einem Pflasterstein die Schaufensterscheibe ein und gelangte so in den Verkaufsraum. Nachdem der Täter mehrere Verpackungen mit Parfüm im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro entwendete, floh er zu Fuß in Richtung Stadtmitte. Als der Tatverdächtige vor ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 15:16

    POL-OG: Baden-Baden, Sandweier -Wohnungseinbruch

    Baden-Baden, Sandweier (ots) - Am Donnerstag vergangener Woche zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr in der Nelkenstraße in Sandweier zu einem Einbruch gekommen sein. Die bislang unbekannten Täter sollen sich mutmaßlich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Wohnanwesen verschafft und mehrere Räume durchsucht haben. Dabei sollen sie Schmuck in Höhe von 100 Euro entwendet haben. Jeder Bürger kann selbst etwas zur ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 14:55

    POL-OG: Neuried/Altenheim - Bedrohung

    Neuried/Altenheim (ots) - Am Freitagabend wurde der Polizei gemeldet, dass es zu einer Bedrohungin einer Firma in der Industriestraße gekommen sein soll. Ein Mitarbeiter soll einen Arbeitskollegen mit einer Schusswaffe bedroht und im Anschluss das Firmengebäude verlassen haben. Der 36-jährige Tatverdächtige konnte am Samstagmittag von Kriminalbeamten vor seiner Wohnung widerstandslos festgenommen werden. Bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren