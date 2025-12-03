PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei zeigte auf Weihnachtsmarkt Präsenz: "tea for free" an der "SvO-Hütte"

POL-OF: Polizei zeigte auf Weihnachtsmarkt Präsenz: "tea for free" an der "SvO-Hütte"
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Hanau (ots)

(fg) Umgeben von dem Duft gebrannter Mandeln und Glühwein zeigte die Polizei am Dienstag auf dem Hanauer Weihnachtsmarkt Präsenz. Die Schutzfrau und Schutzmänner vor Ort des Polizeireviers Hanau waren von 11 Uhr bis 21 Uhr in der sogenannten "SvO-Hütte" für Bürgerinnen und Bürger ansprechbar - und das zudem bei einer kostenlosen Tasse Tee. Das Angebot wurde dankend angenommen, sodass am Nachmittag zahlreiche Bürgergespräche zu Buche standen. Interessiert wurden Hinweise und Informationsmaterial zu vielen Themenbereichen der Prävention entgegengenommen.

Die Ziele der polizeilichen Ansprechpartner im Überblick: 

   - Präsenz auf dem Weihnachtsmarkt zeigen
   - einfacher und direkter Kontakt zu den Bürgern aller 
     Altersklassen herstellen
   - Bürgergespräche führen
   - vorbeugende Botschaften in weihnachtlicher Atmosphäre 
     übermitteln
   - Informationsmaterial persönlich aushändigen
   - die Arbeit der Polizei transparent darstellen

Aus der Sicht der Schutzleute ging das Konzept voll auf. So lobten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger das Angebot, bei dem Polizistinnen und Polizisten teilweise auch längere Beratungen mit ihnen durchführten.

"Wir konnten in nahbarer Atmosphäre Kontakte knüpfen, präventiv wirken und zur Stärkung des Sicherheitsgefühls auf dem Hanauer Weihnachtsmarkt beitragen", bilanziert Polizeihauptkommissar Kai Uwe Strauß, Schutzmann vor Ort des Polizeireviers Hanau.

Hinweis: Dieser Meldung sind zwei Bilder beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

Offenbach, 03.12.2025, Pressestelle, Felix Geis

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 07:21

    POL-OF: Wohl ohne Beute geflüchtet: Vermummter drang in Schnellrestaurant ein

    Neu-Isenburg (ots) - (lei) "Hier ist eine Person im Tresorraum - vermummt und mit Brechstange": Dieser Notruf erreichte die Polizeistation am frühen Mittwochmorgen um 3.18 Uhr, weswegen mehrere Streifen eilig an die hierzu gemeldete Einsatzörtlichkeit, ein Schnellrestaurant in der Carl-Friedrich-Gauß-Straße, ausrückten. Bei ihrem zügigen Eintreffen war der ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 06:41

    POL-OF: Jeep Grand Cherokee gestohlen

    Maintal (ots) - (lei) Einen grauen Jeep im Wert von über 50.000 Euro haben Autodiebe in der Nacht zu Dienstag in der Friedhofstraße entwendet, weswegen die zuständige Hanauer Kriminalpolizei jetzt nicht nur das Fahrzeug, sondern auch Zeugen sucht. In der Zeit zwischen 19.30 und 6.20 Uhr öffneten und starteten die Unbekannten den mit Keyless-Go ausgestatteten Grand Jerokee mit MKK-Kennzeichen (Ziffernfolge 16) und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren