POL-OF: Polizei zeigte auf Weihnachtsmarkt Präsenz: "tea for free" an der "SvO-Hütte"

Hanau (ots)

(fg) Umgeben von dem Duft gebrannter Mandeln und Glühwein zeigte die Polizei am Dienstag auf dem Hanauer Weihnachtsmarkt Präsenz. Die Schutzfrau und Schutzmänner vor Ort des Polizeireviers Hanau waren von 11 Uhr bis 21 Uhr in der sogenannten "SvO-Hütte" für Bürgerinnen und Bürger ansprechbar - und das zudem bei einer kostenlosen Tasse Tee. Das Angebot wurde dankend angenommen, sodass am Nachmittag zahlreiche Bürgergespräche zu Buche standen. Interessiert wurden Hinweise und Informationsmaterial zu vielen Themenbereichen der Prävention entgegengenommen.

Die Ziele der polizeilichen Ansprechpartner im Überblick:

- Präsenz auf dem Weihnachtsmarkt zeigen

- einfacher und direkter Kontakt zu den Bürgern aller Altersklassen herstellen

- Bürgergespräche führen

- vorbeugende Botschaften in weihnachtlicher Atmosphäre übermitteln

- Informationsmaterial persönlich aushändigen

- die Arbeit der Polizei transparent darstellen

Aus der Sicht der Schutzleute ging das Konzept voll auf. So lobten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger das Angebot, bei dem Polizistinnen und Polizisten teilweise auch längere Beratungen mit ihnen durchführten.

"Wir konnten in nahbarer Atmosphäre Kontakte knüpfen, präventiv wirken und zur Stärkung des Sicherheitsgefühls auf dem Hanauer Weihnachtsmarkt beitragen", bilanziert Polizeihauptkommissar Kai Uwe Strauß, Schutzmann vor Ort des Polizeireviers Hanau.

Hinweis: Dieser Meldung sind zwei Bilder beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

Offenbach, 03.12.2025, Pressestelle, Felix Geis

