Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wohl ohne Beute geflüchtet: Vermummter drang in Schnellrestaurant ein

Neu-Isenburg (ots)

(lei) "Hier ist eine Person im Tresorraum - vermummt und mit Brechstange": Dieser Notruf erreichte die Polizeistation am frühen Mittwochmorgen um 3.18 Uhr, weswegen mehrere Streifen eilig an die hierzu gemeldete Einsatzörtlichkeit, ein Schnellrestaurant in der Carl-Friedrich-Gauß-Straße, ausrückten.

Bei ihrem zügigen Eintreffen war der Unbekannte jedoch bereits geflüchtet, sodass zunächst nach ihm gefahndet wurde. Während etliche Streifen nach der Person suchten, stellte eine andere Streife vor Ort fest, dass kurz zuvor offensichtlich eine Tür zu dem Restaurant brachial aufgebrochen und ein Bewegungsmelder zerstört wurde (geschätzter Sachschaden 1.000 Euro). Die Person war dann im Tresorraum, der Safe wies jedoch keine Beschädigung auf und auch sonst fehlt bislang nichts, weswegen die Beamten nun rätseln, warum die Person, die zuvor mit einem Kraftrad vorfuhr, so schnell Reißaus nahm. Möglicherweise war eine ausgelöste Alarmanlage die Ursache. Fest steht jedenfalls die Bekleidung des Fremden: Schwarze Schuhe, graue Hose, dunkelblaue Jacke schwarzer Kapuzenpullover, orangefarbene Handschuhe.

Wer zu der Person oder dem Kraftrad weitere Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei zu melden.

