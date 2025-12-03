PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wohl ohne Beute geflüchtet: Vermummter drang in Schnellrestaurant ein

Neu-Isenburg (ots)

(lei) "Hier ist eine Person im Tresorraum - vermummt und mit Brechstange": Dieser Notruf erreichte die Polizeistation am frühen Mittwochmorgen um 3.18 Uhr, weswegen mehrere Streifen eilig an die hierzu gemeldete Einsatzörtlichkeit, ein Schnellrestaurant in der Carl-Friedrich-Gauß-Straße, ausrückten.

Bei ihrem zügigen Eintreffen war der Unbekannte jedoch bereits geflüchtet, sodass zunächst nach ihm gefahndet wurde. Während etliche Streifen nach der Person suchten, stellte eine andere Streife vor Ort fest, dass kurz zuvor offensichtlich eine Tür zu dem Restaurant brachial aufgebrochen und ein Bewegungsmelder zerstört wurde (geschätzter Sachschaden 1.000 Euro). Die Person war dann im Tresorraum, der Safe wies jedoch keine Beschädigung auf und auch sonst fehlt bislang nichts, weswegen die Beamten nun rätseln, warum die Person, die zuvor mit einem Kraftrad vorfuhr, so schnell Reißaus nahm. Möglicherweise war eine ausgelöste Alarmanlage die Ursache. Fest steht jedenfalls die Bekleidung des Fremden: Schwarze Schuhe, graue Hose, dunkelblaue Jacke schwarzer Kapuzenpullover, orangefarbene Handschuhe.

Wer zu der Person oder dem Kraftrad weitere Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 06:41

    POL-OF: Jeep Grand Cherokee gestohlen

    Maintal (ots) - (lei) Einen grauen Jeep im Wert von über 50.000 Euro haben Autodiebe in der Nacht zu Dienstag in der Friedhofstraße entwendet, weswegen die zuständige Hanauer Kriminalpolizei jetzt nicht nur das Fahrzeug, sondern auch Zeugen sucht. In der Zeit zwischen 19.30 und 6.20 Uhr öffneten und starteten die Unbekannten den mit Keyless-Go ausgestatteten Grand Jerokee mit MKK-Kennzeichen (Ziffernfolge 16) und ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 06:39

    POL-OF: Wer hat den Blitzer kaputt gemacht?

    Erlensee (ots) - (lei) Eine stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in der Konrad-Adenauer-Straße kann seit Montag vorerst nicht mehr die Arbeit verrichten, für die sie konzipiert wurde, nämlich Temposünder ablichten. Denn Unbekannte haben den Blitzer in der Zeit zwischen 7 Uhr und 11.15 Uhr beschädigt, indem sie das das Schutzglas vor der Kamera einschlugen und somit Sachschaden von etwa 500 Euro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren