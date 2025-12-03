POL-OF: Wer hat den Blitzer kaputt gemacht?
Erlensee (ots)
(lei) Eine stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in der Konrad-Adenauer-Straße kann seit Montag vorerst nicht mehr die Arbeit verrichten, für die sie konzipiert wurde, nämlich Temposünder ablichten. Denn Unbekannte haben den Blitzer in der Zeit zwischen 7 Uhr und 11.15 Uhr beschädigt, indem sie das das Schutzglas vor der Kamera einschlugen und somit Sachschaden von etwa 500 Euro anrichteten. Die Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können. Erreichbar sind die Beamten rund um die Uhr unter 06183 91155-0.
