Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer hat den Blitzer kaputt gemacht?

Erlensee (ots)

(lei) Eine stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in der Konrad-Adenauer-Straße kann seit Montag vorerst nicht mehr die Arbeit verrichten, für die sie konzipiert wurde, nämlich Temposünder ablichten. Denn Unbekannte haben den Blitzer in der Zeit zwischen 7 Uhr und 11.15 Uhr beschädigt, indem sie das das Schutzglas vor der Kamera einschlugen und somit Sachschaden von etwa 500 Euro anrichteten. Die Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können. Erreichbar sind die Beamten rund um die Uhr unter 06183 91155-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

