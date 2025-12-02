POL-OF: Zwei beteiligte Fahrzeuge und zwei Leichtverletzte
Schlüchtern (ots)
(fg) Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagabend, gegen 18.20 Uhr, im Kreuzungsbereich der Straßen "Hanauer Straße" / "Im Brückengarten" ereignete. Die beiden beteiligten Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 30-Jähriger in seinem BMW auf der Hanauer Straße von Schlüchtern kommend in Fahrtrichtung Steinau unterwegs. In Höhe der Kreuzung "Im Brückengarten" bei Niederzell beabsichtigte ein 68-Jähriger in seinem weißen Peugeot nach rechts in die Hanauer Straße einfahren und übersah hierbei offenbar den BMW. Es kam zur Kollision. Beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu; der 30-Jährige kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern.
Offenbach, 02.12.2025, Pressestelle, Felix Geis
