Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisste ist wieder da; Jeep gestohlen; Zeugensuche nach Sachbeschädigung an Kindertagesstätte; und mehr

Kreis Offenbach (ots)

1. Rücknahme Vermisstenfahndung - Rödermark / Offenbach / Frankfurt

(fg) Eine Vermisste, zu der seit Februar 2024 kein Kontakt mehr bestanden hatte, ist wieder da. Die öffentliche Suche nach der Frau aus Rödermark, welche im Mai 2025 als vermisst gemeldet worden war, ist somit beendet.

2. Brand im Außenbereich einer Schreinerei: 60.000 Euro Schaden - Mühlheim am Main

(fg) Gegen 3.30 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei am Dienstagmorgen zu einem Brand im Außenbereich einer Schreinerei in der Dieselstraße (90er-Hausnummern) aus. Ein dortiger Stahlcontainer, der als Restmüllbehälter dient, ist aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Mehrere Personen angrenzender Wohnhäuser wurden durch die Feuerwehr vorsorglich aus den Wohnungen begleitet. Gegen 4.20 Uhr konnten alle betroffenen Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Weshalb es zu dem Brand gekommen ist, steht noch nicht fest. Eine Straftat kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch ausgeschlossen werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

3. Zeugensuche nach Beleidigung in Postfiliale - Langen

(fg) Er sei am Montagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, in der Amperestraße (10er-Hausnummern) in einer dortigen Postfiliale von einem Unbekannten beleidigt worden; eine weitere Person habe ihn aus der Filiale gezerrt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Beleidigung und sucht nach den beiden unbekannten Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 53 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Offenbach in der Filiale und geriet aus bislang unbekannten Gründen mit einem glatzköpfigen Mann im Alter von 35 bis 40 Jahren in eine verbale Auseinandersetzung. Der Unbekannte hatte eine kräftige Statur und einen schwarzen Bart. Eine weitere Person im Alter von 30 bis 35 Jahre habe den 53-Jährigen sodann aus dem Laden "gezogen". Der Mann hatte ebenfalls eine kräftige Statur, einen dunklen Schnurrbart und dunkle Haare, die zu einem Dutt gebunden waren. Zeugen des Geschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizeistation in Langen.

4. Kriminalpolizei ermittelt nach Brand: Offenbar vorangegangener Einbruch - Obertshausen

(fg) Nach dem Brand in einem Restaurant in der Badstraße am vergangenen Freitag (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6168738) ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. Möglicherweise kam es zuvor auch zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten des Restaurants. Die Ermittler bitten daher Zeugen, die gegen 21.45 Uhr und in den Stunden zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. E-Scooter geklaut: Wer hat den Diebstahl beobachtet? - Dietzenbach

(fg) Ein Dietzenbacher stellte seinen E-Scooter am Montagabend, gegen 18 Uhr, im Außenbereich zum Haupteingang des Rathauscenters in der Offenbacher Straße ab. Der Scooter wurde mittels Kettenschloss an einem massiven und im Boden verankerten Metallfahrradständer gesichert. Ein unbekannter Täter entwendete den gesicherten Scooter mitsamt des Metallfahrradständers, indem dieser offenbar aus der Bodenverankerung gerissen worden war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Die Polizeistation in Dietzenbach ist für Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06074 837-0 zu erreichen.

6. Zeugensuche nach Sachbeschädigung an Kindertagesstätte - Heusenstamm

(fg) Am Wochenende beschädigten Unbekannte vermutlich durch Steinwürfe die Glaselemente der Türen eines Geräteschuppens auf dem Gelände einer Kindertagesstätte in der Berliner Straße (10er-Hausnummern). Zudem wurde ein weiteres Fenster des Hauptgebäudes der Kita womöglich ebenfalls durch einen Steinwurf beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 450 Euro. Am Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr, waren noch keine Beschädigungen vorhanden. Am Montagmorgen wurde der Vorfall der Polizei gemeldet. Zeugen der Tat melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

7. Mehrere Tauben verendet: Polizei ermittelt und sucht Zeugen - Dreieich

(fg) Auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums (Nordpark Dreieich) in der Robert-Bosch-Straße in Sprendlingen verendeten am Freitagnachmittag mehrere Tauben, weshalb die Polizei nun entsprechende Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet hat. Laut Zeugenangaben sei ein schwarzes Fahrzeug zwischen 16 und 17 Uhr in mehrere Tauben hineingefahren. Es habe sich um einen schwarzen Kastenwagen gehandelt. Wer am Steuer saß und ob sich weitere Personen im Fahrzeug befanden, steht bislang nicht fest. Zeugen, die Hinweise auf das Auto und den Fahrer geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

8. Einbruch in Neubau: Zeugen gesucht! - Rödermark

(fg) Aus einem noch unbewohnten, aber bereits eingerichteten Wohnhaus im Karl-Martin-Rebel-Ring (einstellige Hausnummern) in Ober-Roden stahlen Unbekannte unter anderem mehrere Küchengeräte. Der Einbruch in den Neubau wurde am Montagvormittag, gegen 10.40 Uhr, festgestellt und umgehend der Polizei gemeldet. Der Wert der Beute beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

9. Zeugensuche: Jeep Grand Cherokee gestohlen - Egelsbach

(fg) Autodiebe stahlen in der Nacht zum Montag einen in der Straße "Auf der Trift" (10er-Hausnummern) geparkten Jeep Grand Cherokee. Der schwarze Wagen, an dem OF-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 9617 angebracht waren, war in einer dortigen Einfahrt geparkt. Wie die Unbekannten das Auto öffneten, steht bislang nicht fest. Die Kriminalpolizei hat das gestohlene Fahrzeug umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagabend, 18 Uhr und Montagmorgen, 5.50 Uhr. Hinweise zum Diebstahl sowie zum Verbleib des Autos bitte an die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 02.12.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell