PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannte brachen in Tankstelle ein, stahlen Zigaretten und flohen in VW Golf

Rödermark (ots)

(fg) Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen im Ortsteil Ober-Roden in der dortigen Albert-Einstein-Straße (20er-Hausnummern) in eine Tankstelle eingebrochen und flohen anschließend in einem weißen VW Golf. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigten drei Täter gegen 0.30 Uhr mit Schlägen und Tritten die Haupteingangstüren aus Glas, öffneten diese und betraten anschließend den Verkaufsraum. Im weiteren Verlauf nahmen die Männer offenbar gezielt Zigarettenpackungen und E-Zigaretten mit, ehe sie in dem VW Golf davonfuhren; es soll sich um ein neueres Modell gehandelt haben. Anhand erster Ermittlungen stellten Beamte zudem fest, dass ein am Fluchtwagen befestigtes Kennzeichenschild auf ein anderes Fahrzeug zugelassen ist. Dieses Kennzeichenschild hatten die Täter wohl kurz zuvor von einem Sprinter einer nahegelegenen Baufirma (ebenfalls Albert-Einstein-Straße) entwendet. Der Einbruch, bei dem ein Schaden von rund 2.500 Euro entstand, nahm nur wenige Minuten in Anspruch. Mit dem VW flüchteten die Unbekannten über die Bundesstraße 459. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 17:29

    POL-OF: Hoher Schaden bei Feuer in Schultoilette

    Rodenbach (ots) - (lei) Bis zu 20.000 Euro Sachschaden, womöglich auch mehr, sind bei einem Feuer in einer Schultoilette am Montagnachmittag entstanden. Zur Ermittlung der noch weitgehend unklaren Brandursache hat die Polizei bereits Ermittlungen aufgenommen. Demnach erhielten die Ordnungshüter zusammen mit der Feuerwehr gegen 15 Uhr die Alarmierung, die sie zu der Bildungseinrichtung in der Alzenauer Straße ausrücken ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 17:20

    POL-OF: Mutmaßlich Vorrang missachtet: Autos kollidierten auf der Landesstraße 3121

    Rodgau (ots) - (lei) Zwei stark beschädigte Autos sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der Landesstraße 3121 zugetragen hat. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte dort ein 83-jähriger Citroen-Fahrer, von Seligenstadt kommend, gegen 10.40 Uhr nach links in die Straße "Blumenau" abbiegen, als er offenbar einen entgegenkommenden ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 16:00

    POL-OF: Nach Sachbeschädigung an Tür: Kripo bittet um Hinweise

    Langen (ots) - (lei) Die Kriminalpolizei in Offenbach hat derzeit einen Fall auf dem Tisch liegen, bei dem es um eine Sachbeschädigung geht und zu der sie nun auf Hinweise von Zeugen hofft. Demnach wurden bereits in der vergangenen Woche zwei kleine Einschläge in der Eingangstür eines in der Sehringstraße ansässigen Unternehmens festgestellt. Vor Ort fanden die Beamten ein kleines Projektil, das sichergestellt wurde. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren