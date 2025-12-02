Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannte brachen in Tankstelle ein, stahlen Zigaretten und flohen in VW Golf

Rödermark (ots)

(fg) Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen im Ortsteil Ober-Roden in der dortigen Albert-Einstein-Straße (20er-Hausnummern) in eine Tankstelle eingebrochen und flohen anschließend in einem weißen VW Golf. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigten drei Täter gegen 0.30 Uhr mit Schlägen und Tritten die Haupteingangstüren aus Glas, öffneten diese und betraten anschließend den Verkaufsraum. Im weiteren Verlauf nahmen die Männer offenbar gezielt Zigarettenpackungen und E-Zigaretten mit, ehe sie in dem VW Golf davonfuhren; es soll sich um ein neueres Modell gehandelt haben. Anhand erster Ermittlungen stellten Beamte zudem fest, dass ein am Fluchtwagen befestigtes Kennzeichenschild auf ein anderes Fahrzeug zugelassen ist. Dieses Kennzeichenschild hatten die Täter wohl kurz zuvor von einem Sprinter einer nahegelegenen Baufirma (ebenfalls Albert-Einstein-Straße) entwendet. Der Einbruch, bei dem ein Schaden von rund 2.500 Euro entstand, nahm nur wenige Minuten in Anspruch. Mit dem VW flüchteten die Unbekannten über die Bundesstraße 459. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

