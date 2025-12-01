Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mutmaßlich Vorrang missachtet: Autos kollidierten auf der Landesstraße 3121

Rodgau (ots)

(lei) Zwei stark beschädigte Autos sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der Landesstraße 3121 zugetragen hat.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte dort ein 83-jähriger Citroen-Fahrer, von Seligenstadt kommend, gegen 10.40 Uhr nach links in die Straße "Blumenau" abbiegen, als er offenbar einen entgegenkommenden Audi samt Anhänger übersah und es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Das A4-Gespann wurde infolgedessen in eine angrenzende Grünfläche abgewiesen und kam dort zum Stehen.

An beiden Fahrzeugen entstand nach vorläufigen Schätzungen ein Gesamtschaden von über 15.000 Euro; sie mussten abgeschleppt werden. Während der 31 Jahre alte Audi-Lenker unverletzt blieb, erlitt der 83-Jährige wohl einen Schock und kam zur weiteren Abklärung vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Polizei in Heusenstamm, die den Unfall aufnahm, sucht nun Unfallzeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

