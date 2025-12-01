POL-OF: Diebe in Café zugange
Offenbach (ots)
(lei) Unbekannte sind in der Zeit zwischen Freitag, 23 Uhr und Sonntag, 9.20 Uhr, in ein Café in der Bleichstraße (einstellige Hausnummern) eingedrungen und haben dort unter anderem Bargeld gestohlen. Bei der Tatausführung, so die nachträgliche Feststellung, wurde offensichtlich ein Spielautomat aufgehebelt, aus dem die Geldkassette fehlte. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren, die nun bei der Identifizierung der Täter helfen soll. Die Ermittler bitten zudem um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.
