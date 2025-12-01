PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Diebe in Café zugange

Offenbach (ots)

(lei) Unbekannte sind in der Zeit zwischen Freitag, 23 Uhr und Sonntag, 9.20 Uhr, in ein Café in der Bleichstraße (einstellige Hausnummern) eingedrungen und haben dort unter anderem Bargeld gestohlen. Bei der Tatausführung, so die nachträgliche Feststellung, wurde offensichtlich ein Spielautomat aufgehebelt, aus dem die Geldkassette fehlte. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren, die nun bei der Identifizierung der Täter helfen soll. Die Ermittler bitten zudem um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

