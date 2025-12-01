PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannte stahlen E-Zigaretten im Isenburg-Zentrum

Neu-Isenburg (ots)

(lei) Zwei, dem äußeren Anschein nach Jugendliche haben sich am Sonntagnachmittag unberechtigt Zugang zum Isenburg-Zentrum verschafft und dort offensichtlich E-Zigaretten gestohlen. Ein Sicherheitsdienst-Mitarbeiter hatte gegen 17.30 Uhr die Polizei alarmiert und mitgeteilt, dass er gerade zwei junge Männer habe flüchten sehen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatten sie zuvor auf noch unbekannte Weise eine Seitentür des Einkaufskomplexes geöffnet, ehe sie im Inneren einen Stand plünderten, in dem neben den sogenannten "Vapes" auch Parfüm erhältlich war. Über den Schaden liegen bislang keine Informationen vor. Eine Absuche des Kaufhauses nach den Eindringlingen sowie eine Fahndung durch mehrere Polizeistreifen verlief bislang ergebnislos.

Die Kripo in Offenbach bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren