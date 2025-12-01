Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei fragt: Konnte eine Unfallflucht beobachtet werden?

Seligenstadt (ots)

(lei) Noch ist unklar, wie und wo die Beschädigungen an einem geparkten Audi entstanden sind, weswegen die Polizei nun nach Zeugen sucht, die dazu Angaben machen können. Der Halter des schwarzen A6 Avant mit Offenbacher Kennzeichen, der zur Klärung dieser Frage am Freitag die Polizei aufsuchte, gab an, dass der Schaden in der Zeit zwischen Donnerstag, 21 Uhr und Freitag, 15.30 Uhr zustande gekommen sein muss - entweder in der Steinheimer Straße 53 oder am Freitagmorgen in der Straße "Unterbeune" an der Ecke zur Steinheimer Straße). Wer hier Licht ins Dunkel bringen kann, soll sich an die Polizeistation Seligenstadt wenden (06182 8930-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell