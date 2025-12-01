PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zigaretten bei Einbruch in Tankstelle gestohlen: Täter flüchteten mit weißem VW

Rodenbach (ots)

(lei) Mit einem weißen VW Golf sind drei Unbekannte geflüchtet, nachdem sie in der Nacht zu Montag rabiat in eine Tankstelle in der Gelnhäuser Straße eingedrungen waren.

Indem sie die Schiebetür aufbrachen gelangten sie in den Verkaufsraum der Tankstelle, wo sie offenbar in Windeseile unzählige Zigarettenpackungen einsackten und anschließend damit augenscheinlich in Richtung Langenselbold verschwanden. Ein Anwohner hatte zuvor, um kurz nach 1 Uhr, die Polizei alarmiert, die anschließend mit mehreren Streifen nach dem Kompaktwagen mit MKK-Kennzeichen fahndete.

Weitere Hinweise auf die Täter und den Verbleib des Wagens nehmen die Ermittler der zuständigen Hanauer Kriminalpolizei entgegen (06181 100-123).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

