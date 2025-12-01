Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Tacho aus Sprinter ausgebaut

Hainburg (ots)

(lei) Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag den Tacho aus einem in der Herderstraße geparkten Sprinter gestohlen. In der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 6 Uhr entfernten die Diebe das Dreiecksfenster auf der Fahrerseite des weißen Mercedes mit RS-Kennzeichen und entnahmen anschließend das Kombiinstrument, ehe sie sich damit davon machten. Der Beute- und Sachschaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt. Täterhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Offenbach (Telefonnummer 069 8098-1234).

