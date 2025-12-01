Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Raub in Vereinsheim: Unbekannter raubte Geldbörse von Seniorin

Offenbach (ots)

(lei) Nach einem schweren Raub am Freitagabend in der Birkenlohrstraße bittet die Kriminalpolizei um Hinweise zu einem noch unbekannten Täter.

Der etwa 20 Jahre alte und 1,80 Meter große Unbekannte hatte dort gegen 18.30 Uhr ein offen stehendes Vereinsheim (Hausnummer 19) betreten. Als eine 70-Jährige, die dort in der Küche tätig war, auf den Mann aufmerksam wurde und nach dem Rechten sah, sprühte dieser unvermittelt Pfefferspray nach ihr. Als sie sich in Sicherheit bringen wollte, soll er sie geschubst und ihr anschließend eine Handtasche entrissen haben. Aus dieser entnahm er eine Geldbörse, mit der anschließend flüchtete.

Bekleidet war der Räuber mit einer schwarzen Jogginghose, einem grauen Sweatshirt sowie einer grauen Mütze. Die Verletzte wurde anschließend medizinisch versorgt. Zeugen, die weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell