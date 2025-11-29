Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Brand in einem Restaurant

Obertshausen (ots)

Am Freitag, den 28.11.2025, gg. 21.43 Uhr, stellte der Besitzer eines Restaurants in der Badstraße in Obertshausen einen deutlichen Brandgeruch fest. Nachdem er kurz danach auch dunklen Rauch bemerkte, verständigte er die Feuerwehr. Der Brand, welcher im Thekenbereich ausbrach, war bei Eintreffen der Feuerwehr bereits selbständig erstickt, da keine Frischluftzufuhr das Feuer anheizte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150.000, - Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Brandursachenermittlung übernommen.

Offenbach, 29.11.2025, Krämer, Polizeiführer vom Dienst (Hospitant)

