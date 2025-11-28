Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Streifenwagens

Langen (ots)

(lei) Auf der Südlichen Ringstraße ist es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Streifenwagens der Polizei gekommen.

Die Streifenbesatzung - ein 41-Jähriger am Steuer sowie seine 22 Jahre alte Beifahrerin - waren nach ersten Erkenntnissen gegen 15.15 Uhr auf dem Weg zu einer gemeldeten Schlägerei und hierzu mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs. An der Kreuzung zur Goethestraße kollidierte das Polizeifahrzeug dann mit einem querenden Audi eines 75-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Streifenwagen abgewiesen und gegen den Skoda einer 47-jährigen Frau geschleudert, die ebenfalls in der Goethestraße unterwegs war und wohl an der Kreuzung stand. Alle vier genannten Insassen wurden leicht verletzt und vor Ort ambulant durch den hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt.

An den drei Fahrzeugen entstand jeweils erheblicher Sachschaden, der nach vorläufiger Schätzung auf mindestens 100.000 Euro geschätzt wird; sie alle mussten abgeschleppt werden.

Die zur Unfallaufnahme eingesetzte Polizeiautobahnstation Südosthessen sucht nun zur Klärung der Unfallursache nach Unfallzeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell