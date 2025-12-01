Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Jugendliche bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Steinau an der Straße (ots)

(lei) Schwere Verletzungen haben sich zwei Jugendliche am späten Sonntagabend zugezogen, nachdem sie auf der Landesstraße 3372 mit einem Auto verunfallt waren.

Der 17 Jahre alte Fahrer des Mercedes, so die bisherigen polizeilichen Erkenntnisse, war gegen 21.10 Uhr von Marjoß in Richtung Bellings unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über die C-Klasse verlor und von der Straße abkam. Der Wagen kollidierte anschließend unter anderem mit einem Baum, überschlug sich wohl und prallte gegen einen weiteren Baum, wo er zum Stehen kam. Der Fahrer, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurde schwer, sein gleichaltriger Beifahrer sogar lebensgefährlich verletzt; beide wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken transportiert.

An dem Mercedes entstand vermutlich Totalschaden in Höhe von über 20.000 Euro, so die vorläufige Einschätzung. Ein noch in der Nacht zur Unfallstelle hinzugezogener Gutachter soll nun den genauen Hergang und die Ursache des Unfalls rekonstruieren.

Gegen den Fahrer laufen nun Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Schlüchtern in Verbindung zu setzen (06661 9610-0).

