PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Mann überfallt Geschäft - Täter flüchtet ohne Beute

Recklinghausen (ots)

Auf der Tunnelstraße hat es am frühen Donnerstagabend einen versuchten Raubüberfall gegeben. Ein maskierter Mann betrat gegen 18.15 Uhr eine Geschäfts-Filiale, drohte mit einer Schusswaffe und forderte von den beiden Angestellten, ihm Bargeld in seinen Rucksack zu packen. Die Angestellten wehrten sich, indem sie den Täter anschrien, so dass er schließlich - ohne Beute - die Flucht ergriff. Er fuhr mit einem E-Scooter in Richtung Bohnekampstraße davon. Beschreibung des Täters: männlich, etwa 18 bis 20 Jahre alt, ca. 1,70m bis 1,75m groß, schlank, schwarz gekleidet, trug eine schwarze Maske (nur mit Augenausschnitt) und schwarzer Kapuze, dunkle Augen, buschige Augenbrauen, lange Wimpern. Sprach Deutsch mit leichtem Akzent. Bewaffnet mit schwarzer Pistole (unklar, ob es sich um eine "echte Waffe" gehandelt hat). Wer Hinweise zum Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu informieren.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 11:06

    POL-RE: Gladbeck: Goldkette geraubt - Polizei bittet um Hinweise

    Recklinghausen (ots) - Mithilfe eines Trickbetruges ist es drei unbekannten Personen gelungen, eine Goldkette vom Hals einer Seniorin zu entreißen. Eine 78-Jährige aus Gladbeck stand gestern Nachmittag gegen 16:30 Uhr vor ihrem Wohnhaus an der Allinghofstraße. Plötzlich habe ein Auto neben ihr und ihrem Mann gehalten. Einer der Insassen erkundigte sich nach dem Weg ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 08:36

    POL-RE: Castrop-Rauxel: Einbruch in Gaststätte

    Recklinghausen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Mühlengasse ein. Eine Videoüberwachung zeigt zwei Männer, die gegen 03:00 Uhr eine Tür zum Biergarten und anschließend eine Tür zur Küche aufhebelten. Im Innenraum brachen sie unter anderem zwei Spielautomaten auf und leerten ein Sparfach. Mit Bargeld und Alkoholflaschen flüchteten sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren