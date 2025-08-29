Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Mann überfallt Geschäft - Täter flüchtet ohne Beute

Recklinghausen (ots)

Auf der Tunnelstraße hat es am frühen Donnerstagabend einen versuchten Raubüberfall gegeben. Ein maskierter Mann betrat gegen 18.15 Uhr eine Geschäfts-Filiale, drohte mit einer Schusswaffe und forderte von den beiden Angestellten, ihm Bargeld in seinen Rucksack zu packen. Die Angestellten wehrten sich, indem sie den Täter anschrien, so dass er schließlich - ohne Beute - die Flucht ergriff. Er fuhr mit einem E-Scooter in Richtung Bohnekampstraße davon. Beschreibung des Täters: männlich, etwa 18 bis 20 Jahre alt, ca. 1,70m bis 1,75m groß, schlank, schwarz gekleidet, trug eine schwarze Maske (nur mit Augenausschnitt) und schwarzer Kapuze, dunkle Augen, buschige Augenbrauen, lange Wimpern. Sprach Deutsch mit leichtem Akzent. Bewaffnet mit schwarzer Pistole (unklar, ob es sich um eine "echte Waffe" gehandelt hat). Wer Hinweise zum Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell