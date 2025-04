POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schweigen-Rechtenbach (ots) - Am Mittwoch (30.04.2025), gegen 03:35 Uhr, brachen zwei unbekannte, maskierte Täter in eine Sparkassen-Filiale in der Weinstraße in Schweigen-Rechtenbach ein. Die Täter versuchten vergeblich, den dortigen Geldautomaten aufzubrechen. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die ...

