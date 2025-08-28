PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RE: Castrop-Rauxel: Sprühdosen, Schablonen und frische Farbe an Kleidung - Polizei stellt vier Tatverdächtige

Recklinghausen (ots)

Nach einem Zeugenhinweis zu Graffiti-Sprayern konnte die Polizei in der vergangenen Nacht ein Auto mit vier tatverdächtigen Männern anhalten. In Kofferraum konnten die Einsatzkräfte zahlreiche Sprühdosen und Wahlplakate, die offensichtlich als Schablone dienten, auffinden.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei gegen 02:30 Uhr mehrere junge Männer, die auf einem Parkplatz am Westring an einem Stromkasten manipulierten und anschließend mit einem silbernen Auto über die Herner Straße in Richtung Innenstadt flüchteten. Eine Streife konnte das Auto auf der Herner Straße antreffen und vier Männer im Alter von 19-28 Jahren aus Castrop-Rauxel und Waltrop stellen. An der Bekleidung der Tatverdächtigen konnten die Polizisten Farbanhaftungen feststellen. In Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde das Auto durchsucht. Hier konnten zahlreiche Sprayer-Utensilien aufgefunden und sichergestellt werden. An dem Stromkasten am Westring und an weiteren Stromkästen in der Umgebung konnten frische Graffiti festgestellt werden. Gegen die Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Telefon: 02361 55 1032 /1031/1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

