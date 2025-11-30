Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahrerin bei Verkehrsunfall tödlich und drei Personen schwer verletzt - Gutachter mit Unfallrekonstruktion beauftragt - Offenbach

Stadt Offenbach (ots)

(jm) Bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Mühlheimer Straße ist eine 66 Jahre alte Frau ums Leben gekommen sowie drei weitere Personen schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 31 Jahre alter VW-Fahrer die Mühlheimer Straße in Richtung Mühlheim. Die 66-Jährige war mit einem A1 und zwei weiteren Insassen in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Gegen 13.50 Uhr kam es im Abschnitt zwischen der Danziger Straße und der Memeler Straße zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Kurz zuvor soll ein schwarzer Audi in diesem Bereich von einem Grundstück links in die Mühlheimer Straße in Fahrtrichtung Offenbach eingebogen sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wich der VW-Fahrer wohl aus. Der A1 schleuderte nach der Kollision in einen geparkten Nissan Micra. Trotz umgehender notärztlicher Reanimation erlag die 66-Jährige wenig später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Die beiden Mitfahrerinnen in dem A1 - eine 88-Jährige sowie ein neunjähriges Mädchen - sowie der VW-Fahrer kamen mit schweren, teils lebensbedrohlichen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Ein Gutachter wurde nun mit der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs und der Unfallursache beauftragt. Der VW und der A1 wurden in dem Zusammenhang für die weiteren Untersuchungen sichergestellt. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf 50.000 Euro beziffert. Der mutmaßliche Fahrer des schwarzen Audis, der zunächst davongefahren sein soll, konnte kurz darauf von der Polizei ermittelt werden. Die Beamten suchen nun Unfallzeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier Offenbach zu melden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Mühlheimer Straße bis etwa 19.30 Uhr vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell