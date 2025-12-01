Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Sattelzug blieb an Bushaltestelle hängen: Zeugen gesucht!

Niederdorfelden (ots)

(lei) Eine zerstörte Bushaltestelle soll ein Sattelzugführer am Samstagmorgen in der Berger Straße hinterlassen haben. Nun ermittelt die Polizei wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht.

Es war etwa 8.20 Uhr, als der große Brummi dort in die Gronauer Straße abbiegen wollte. Aufgrund seiner Dimensionen soll der Fahrer an der engen Stelle mit dem Auflieger an einem größeren Ast sowie am Gehäuse der Bushaltestelle hängen geblieben sein, ehe er seine Fahrt fortsetzte. Später konnten Polizeibeamte die Personalien des tatverdächtigen Fahrers erheben.

Die Beamten suchen nun Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können und bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06181 4302-0. Der Schaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

