POL-OF: Nach Unfall auf der Mühlheimer Straße: Neunjähriges Mädchen erliegt im Krankenhaus seinen Verletzungen

Offenbach (ots)

(lei) Nach dem schweren Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Mühlheimer Straße (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6169191) ist auch das neun Jahre alte Mädchen am Montagmorgen im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls verstorben.

Die Polizei bittet im Rahmen ihrer Ermittlungen weiterhin um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

