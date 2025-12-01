POL-OF: Schriftzug und Hakenkreuz in Treppenhausdecke eingebrannt
Dietzenbach (ots)
(lei) Unter anderem wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt die Kriminalpolizei seit Samstag, nachdem Unbekannte im Lohrer Weg eine Beschädigung in einem Mehrfamilienhaus hinterlassen hatten. Im Treppenhaus des Hochhauses mit der Nummer 2 hatten der oder die Täter in der Zeit zwischen 8 Uhr und 13.50 Uhr offenbar mi einem Feuerzeug einen Schriftzug sowie ein Hakenkreuz in die Decke eingebrannt. Der Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Wer Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des oder der Verantwortlichen beitragen können, ist aufgerufen, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.
