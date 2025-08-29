Landespolizeiamt

POL-SH: Tag des offenen Denkmals - Gedenkstätte in der Bezirkskriminalinspektion Kiel besichtigen

Kiel (ots)

Am 14.09.2025 findet bundesweit der "Tag des offenen Denkmals" statt. Die Bezirkskriminalinspektion Kiel in der Blumenstraße öffnet dafür ihre Pforten, um die neu kontextualisierte Gedenkstätte zu präsentieren. Nach vorheriger Anmeldung sind Besucherinnen und Besucher sowie die Medien herzlich eingeladen, das Denkmal im Rahmen der Veranstaltung zu besichtigen.

Seit 1954 befindet sich in dem Gebäude der heutigen Bezirkskriminalinspektion Kiel eine Gedenkstätte zur Erinnerung an die verstorbenen Polizeiangehörigen in den Weltkriegen. Im Jahre 2024 erfolgte eine Befassung der Abteilung Regionalgeschichte der CAU Kiel mit der Historie der Gedenkstätte sowie der dort aufgeführten Personen. Das Ergebnis zeigt die Rolle der Polizei in der NS-Zeit auf und bedurfte deshalb der Neukontextualisierung der ehemaligen Gedenkstätte, welche unter anderem die herausfordernde Entnazifizierung nach 1945 thematisiert. Die Gesamtadaption regt nun einerseits zum Nachdenken durch Reflexion über Verantwortung und Berufsethik an und richtet andererseits einen Blick auf den Wert von Demokratie und Menschenrechten in der heutigen Zeit. Die Landespolizei Schleswig-Holstein will somit den Gedenkort nutzen, um aus der Vergangenheit zu lernen und ihr Rollenverständnis heute weiter zu stärken.

Im Namen der Landespolizei Schleswig-Holstein möchten wir alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich einladen, die Gedenkstätte zu besuchen:

14.09.2025

Bezirkskriminalinspektion Kiel Blumenstraße 2-4, 24103 Kiel 15:00 Uhr und 16:00 Uhr: je eine Führung

Anmeldungen bitte bis 10.09.2025 per E-Mail: ASAW@polizei.landsh.de oder telefonisch: 0431 160 606-00/-01 Da es sich um ein Dienstgebäude der Landespolizei Schleswig-Holstein handelt, ist die namentliche Anmeldung zwingend erforderlich.

Einladung an die Medien:

Auch Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich Willkommen: 14.09.2025 13:00 Uhr: Eröffnung der Gedenkstätte mit Grußworten und Impulsvortrag 15:00 Uhr und 16:00 Uhr: je eine Führung

Anmeldung bitte vorab per E-Mail an:

E-Mail: Pressestelle.Kiel.LPA@polizei.landsh.de

