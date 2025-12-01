Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auto- und Motorradfahrer gerieten aneinander: Wer hat kann Hinweise zum Streit- und anschließenden Unfallgeschehen geben?

Offenbach (ots)

(lei) Eine Auseinandersetzung mit anschließendem Unfallgeschehen an der sogenannten "Bankenkreuzung" ist der geschilderte Sachverhalt, mit dem sich die Polizei in Offenbach nun befasst und zu dem sie Zeugen sucht. Am Freitagmorgen waren dort der Fahrer eines weißen Fiat Panda und ein Biker gegen 9.20 Uhr womöglich wegen eines Missverständnisses in eine Auseinandersetzung geraten, wobei der ausgestiegene Autofahrer dem Kradfahrer gegen den Helm geschlagen haben soll. Anschließend sei er von der Kaiserstraße nach rechts in die Berliner Straße in Richtung Rathaus abgebogen und zuvor dem 43-Jährigen Biker mit dem Rad über den Fuß gefahren. Ohne seine Personalien zu hinterlassen flüchtete der PKW-Fahrer anschließend. Hinweise zu dem Vorfall bitte an die Beamten des Polizeireviers (069 8098-5100).

