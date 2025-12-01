Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannter Zeuge nach Unfall vom 13. November gesucht

Rödermark (ots)

(lei) Bereits am Donnerstag, 13. November, ist es in der Nikolaus-Schwarzkopf-Straße zu einem Parkrempler gekommen, bei dem ein bis dato unbekannter Fahrer eines schwarzen Mazda am Nachmittag gegen einen grauen Audi fuhr und Sachschaden verursachte. Die Polizei sucht nun neben dem Flüchtigen auch noch einen ganz bestimmten Zeugen. Dieser kam im Moment des Unfalls auf einem Roller die Straße entlanggefahren und fuhr dem Verursacher kurz nach. Nachdem er zum Fahrer des angefahrenen Wagens zurückkam und diesem das Kennzeichen des Unfallverursachers mitteilte, fuhr er weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der anonyme Rollerfahrer und weitere Zeugen werden daher gebeten, sich bei den Beamten der Polizeistation Dietzenbach zu melden (06074 837-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell