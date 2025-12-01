POL-OF: Unbekannter Zeuge nach Unfall vom 13. November gesucht
Rödermark (ots)
(lei) Bereits am Donnerstag, 13. November, ist es in der Nikolaus-Schwarzkopf-Straße zu einem Parkrempler gekommen, bei dem ein bis dato unbekannter Fahrer eines schwarzen Mazda am Nachmittag gegen einen grauen Audi fuhr und Sachschaden verursachte. Die Polizei sucht nun neben dem Flüchtigen auch noch einen ganz bestimmten Zeugen. Dieser kam im Moment des Unfalls auf einem Roller die Straße entlanggefahren und fuhr dem Verursacher kurz nach. Nachdem er zum Fahrer des angefahrenen Wagens zurückkam und diesem das Kennzeichen des Unfallverursachers mitteilte, fuhr er weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der anonyme Rollerfahrer und weitere Zeugen werden daher gebeten, sich bei den Beamten der Polizeistation Dietzenbach zu melden (06074 837-0).
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell