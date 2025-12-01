Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Scheinwerfer an drei geparkten Sprintern gestohlen: Kripo bittet um Hinweise

Obertshausen (ots)

(lei) Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet um Hinweise aus der Bevölkerung nach einem dreifachen Scheinwerfer-Diebstahl am Wochenende in der Feldstraße. Dort hatten sich Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr und Montag, 3.30 Uhr, Zugang zu einem Firmengelände mit 30er-Hausnummer verschafft und bei drei geparkten Mercedes Sprintern die Lichtmodule ausgebaut. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

