Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schadensträchtiger Einbruch in Mehrfamilienwohnhaus: Täter nahmen Beute wohl in Wäschebehältnissen mit

Maintal (ots)

(lei) Mit Schmuck, Bargeld und Kleidung im geschätzten Wert von über 30.000 Euro haben sich Einbrecher am Freitag aus dem Staub gemacht, nachdem sie in ein Mehrfamilienwohnhaus in der Neckarstraße (einstellige Hausnummern) eingestiegen waren. Vermutlich zwischen 12 und 13 Uhr, so die bisherigen Informationen der Polizei, hatten sie sich Zugang zu der Wohnung verschafft und diese durchsucht. Eine Zeugin hatte anschließend vier tatverdächtige Personen - drei Frauen und einen Mann im Alter von jeweils etwa 20 Jahren - beobachtet, wie sie Wäschebehältnissen nach draußen trugen - darin vermutlich die Beute. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Hinweise (06181 100-123).

