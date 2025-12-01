PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Keller - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 24.11.2025, 11:00 Uhr bis 30.11.2025, 11:15 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam über eine Tür in den dahinter befindlichen Keller eins Hauses in der Schützenstraße ein. Dort entwendeten sie eine Box mit einem Brautkleid und diversen Werkzeugen. Die Schadenshöhe und der Wert der entwendeten Sachen kann nach dem aktuellen Ermittlungsstand noch nicht beziffert werden.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der Schützenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

