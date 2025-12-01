Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Harthausen - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Harthausen (ots)

Am Freitag, dem 28.11.2025, in der Zeit zwischen 18:10 - 18:30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Kolpingstraße ein. Sie verschafften sich über ein Fenster im rückwärtigen Bereich Zugang zum Hausinneren und durchsuchten mehrere Schränke. Die unbekannten Täter entwendeten angebrachte Sicherheitskameras im Innen- und Außenbereich des Hauses. Darüber hinaus wurden nach aktuellem Ermittlungsstand keine weiteren Gegenstände entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der Kolpingstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell