POL-PDLU: Frankenthal - Trunkenheit im Verkehr
Frankenthal (ots)
Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer wurde am 30.11.2025, gegen 17.50 Uhr, ein auffällig fahrender Pkw im Bereich des Europarings gemeldet. Durch die eingesetzte Streife konnte besagter Pkw auf dem Röntgenplatz festgestellt und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem 42-jährigen Mann aus Frankenthal Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,59 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler
Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell