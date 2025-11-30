PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

Am 29.11.2025 kam es im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 20:00 Uhr durch unbekannte Täter zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Ruchheim. Die Täter verschafften sich mithilfe von Werkzeug über die Terrasse Zugang in das Hausinnere. Es wurden diverse Wertgegenstände entwendet. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt.

Im gleichen Zeitraum kam es auch im Stadtteil Oppau zu einem versuchten Einbruch. Hierbei versuchten sich die unbekannten Täter ebenfalls mithilfe von Werkzeug Zugang über die Wohnungstür zu verschaffen. Die Täter konnten sich keinen Zugang zur Wohnung verschaffen.

Die Polizei weist allgemein darauf hin, dass bei Abwesenheit Wohnungstüren nicht nur zugezogen, sondern auch abgeschlossen werden sollten. Auch gekippte Fenster sollen verschlossen werden. Haus- oder Wohnungsschlüssel sollten nicht auf dem Grundstück versteckt werden. Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück und geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit!

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Tel.-Nr.: 0621/96324250 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 96324250
E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 07:47

    POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein

    Speyer (ots) - Am 30.11.2025 gegen 00:15 Uhr wurde durch eine Streifenwagenbesatzung ein 21-Jähriger in der Boschstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer konnte starker Alkoholgeruch festgestellt werden, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Eine gültige Fahrerlaubnis hatte der Fahrer nicht. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen den 21-Jährigen eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 07:45

    POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

    Speyer (ots) - Am 29.11.2025 gegen 16:30 Uhr wurde durch eine Streifenwagenbesatzung ein 19-Jähriger in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Ein Urintest reagierte positiv auf THC, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Fahrer erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Pressestelle Polizeiinspektion Speyer Telefon: 06232-137-0 ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 17:51

    POL-PDLU: Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen (16/2911)

    Speyer (ots) - Am Samstagmittag, den 29.11.2025, kam es gegen 13:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Abfahrtsbereich zur Bundesstraße 9 in Speyer in Fahrtrichtung Ludwigshafen von der Bundesstraße 39 kommend. Der 27-jährige Fahrer eines BMW verlor hierbei die Kontrolle über sein Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit dem Alfa Romeo eines entgegenkommenden 33-Jährigen zusammen. Durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren