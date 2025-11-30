PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein

Speyer (ots)

Am 30.11.2025 gegen 00:15 Uhr wurde durch eine Streifenwagenbesatzung ein 21-Jähriger in der Boschstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer konnte starker Alkoholgeruch festgestellt werden, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Eine gültige Fahrerlaubnis hatte der Fahrer nicht. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen den 21-Jährigen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-0
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

