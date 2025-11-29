POL-PDLU: Speyer- Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) - Am Donnerstag, kurz nach 23 Uhr, wurde der Polizei ein Unfall in der Geibstraße gemeldet. Ein PKW kam im Einmündungsbereich der Geibstraße / Klipfelsau nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum im Grünstreifen. Die Fahrzeuginsassen, die 32-jährige Fahrzeugführerin und ihre 37-jährige Beifahrerin stiegen aus und liefen auf den Festplatz. Die eingesetzten Polizisten kontrollierten ...

mehr