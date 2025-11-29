POL-PDLU: Speyer- Trunkenheitsfahrt
Speyer (ots)
Am 28.11.2025 gegen 19:20 Uhr wurde durch eine Streifenwagenbesatzung ein 71-Jähriger aus Speyer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde durch die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch beim Fahrer wahrgenommen. Ein Test ergab einen Wert von 0,99 Promille, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren und der Führerschein wurde sichergestellt.
