Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Einbruch in Kiosk

Speyer (ots)

In der Nacht von 27.11.2025 auf 28.11.2025 wurde durch bisher unbekannte Täter in einen Kiosk am Melchior-Hess-Park eingebrochen. Durch die Täter wurde eine Eingangstür gewaltsam geöffnet und diverses Verkaufsgut entwendet.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der Lindenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell