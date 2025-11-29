PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Einbruch in Kiosk

Speyer (ots)

In der Nacht von 27.11.2025 auf 28.11.2025 wurde durch bisher unbekannte Täter in einen Kiosk am Melchior-Hess-Park eingebrochen. Durch die Täter wurde eine Eingangstür gewaltsam geöffnet und diverses Verkaufsgut entwendet.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der Lindenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 12:24

    POL-PDLU: Speyer - Alkoholisiert mit PKW Unfall verursacht

    Speyer (ots) - Am Donnerstag, kurz nach 23 Uhr, wurde der Polizei ein Unfall in der Geibstraße gemeldet. Ein PKW kam im Einmündungsbereich der Geibstraße / Klipfelsau nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum im Grünstreifen. Die Fahrzeuginsassen, die 32-jährige Fahrzeugführerin und ihre 37-jährige Beifahrerin stiegen aus und liefen auf den Festplatz. Die eingesetzten Polizisten kontrollierten ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 12:24

    POL-PDLU: Otterstadt - Unfall mit verletztem Radfahrer

    Otterstadt (ots) - Am Donnerstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, parkte ein 25-Jähriger seinen PKW ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Speyerer Straße. Beim Öffnen der Fahrertür achtete er jedoch nicht auf den rückwärtigen Verkehr und übersah einen herannahenden, 70-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der Fahrzeugtür, stürzte dadurch zu Boden und ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 12:04

    POL-PDLU: Unbekannte Jugendliche verursachen Unfall und flüchten

    Schifferstadt (ots) - Am Donnerstagabend (27.11.25) gegen 17:00 Uhr fuhr ein 63-jähriger Radfahrer über den Schillerplatz, als zwei Jugendliche auf einem E-Scooter an der Einmündung zur Bahnhofstraße ihm entgegenkamen und schließlich miteinander kollidierten. In Folge der Kollision kam der 63-Jährige zu Fall. Verletzt wurde er hierbei nicht. Die zwei Jugendlichen fuhren nach der Kollision weiter. Wer Hinweise zu den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren