POL-PDLU: Speyer - Alkoholisiert mit PKW Unfall verursacht

Speyer (ots)

Am Donnerstag, kurz nach 23 Uhr, wurde der Polizei ein Unfall in der Geibstraße gemeldet. Ein PKW kam im Einmündungsbereich der Geibstraße / Klipfelsau nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum im Grünstreifen. Die Fahrzeuginsassen, die 32-jährige Fahrzeugführerin und ihre 37-jährige Beifahrerin stiegen aus und liefen auf den Festplatz. Die eingesetzten Polizisten kontrollierten die beiden Fahrzeuginsassen auf dem Festplatz, dabei gab sich die 32-Jährige als Fahrzeugführerin zu erkennen. Aufgrund von wahrnehmbarem Atemalkoholgeruch wurde mit der 32-Jährigen ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von 1,69 Promille. Ihr wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in niedriger, fünfstelliger Höhe.

Die Polizei erinnert daran, dass Alkohol die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigt und eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle ist. Wer nach einer Feier Alkohol konsumiert hat, sollte konsequent auf das Führen eines Fahrzeugs verzichten und stattdessen sichere Alternativen wie öffentliche Verkehrsmittel, Taxis oder Fahrgemeinschaften mit nüchternen Personen nutzen. Schon geringe Mengen Alkohol können die Reaktionsfähigkeit einschränken und das Unfallrisiko deutlich erhöhen.

