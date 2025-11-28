PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Alkoholisiert mit PKW Unfall verursacht

Speyer (ots)

Am Donnerstag, kurz nach 23 Uhr, wurde der Polizei ein Unfall in der Geibstraße gemeldet. Ein PKW kam im Einmündungsbereich der Geibstraße / Klipfelsau nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum im Grünstreifen. Die Fahrzeuginsassen, die 32-jährige Fahrzeugführerin und ihre 37-jährige Beifahrerin stiegen aus und liefen auf den Festplatz. Die eingesetzten Polizisten kontrollierten die beiden Fahrzeuginsassen auf dem Festplatz, dabei gab sich die 32-Jährige als Fahrzeugführerin zu erkennen. Aufgrund von wahrnehmbarem Atemalkoholgeruch wurde mit der 32-Jährigen ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von 1,69 Promille. Ihr wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in niedriger, fünfstelliger Höhe.

Die Polizei erinnert daran, dass Alkohol die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigt und eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle ist. Wer nach einer Feier Alkohol konsumiert hat, sollte konsequent auf das Führen eines Fahrzeugs verzichten und stattdessen sichere Alternativen wie öffentliche Verkehrsmittel, Taxis oder Fahrgemeinschaften mit nüchternen Personen nutzen. Schon geringe Mengen Alkohol können die Reaktionsfähigkeit einschränken und das Unfallrisiko deutlich erhöhen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
  • 28.11.2025 – 12:24

    POL-PDLU: Otterstadt - Unfall mit verletztem Radfahrer

    Otterstadt (ots) - Am Donnerstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, parkte ein 25-Jähriger seinen PKW ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Speyerer Straße. Beim Öffnen der Fahrertür achtete er jedoch nicht auf den rückwärtigen Verkehr und übersah einen herannahenden, 70-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der Fahrzeugtür, stürzte dadurch zu Boden und ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 12:04

    POL-PDLU: Unbekannte Jugendliche verursachen Unfall und flüchten

    Schifferstadt (ots) - Am Donnerstagabend (27.11.25) gegen 17:00 Uhr fuhr ein 63-jähriger Radfahrer über den Schillerplatz, als zwei Jugendliche auf einem E-Scooter an der Einmündung zur Bahnhofstraße ihm entgegenkamen und schließlich miteinander kollidierten. In Folge der Kollision kam der 63-Jährige zu Fall. Verletzt wurde er hierbei nicht. Die zwei Jugendlichen fuhren nach der Kollision weiter. Wer Hinweise zu den ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 12:03

    POL-PDLU: Ein Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Schifferstadt (ots) - Am Donnerstagmittag (27.11.25) gegen 13:45 Uhr befuhren zwei Kinder im Alter von 10 bzw. 11 Jahren nebeneinander mit ihren Fahrrädern den Ostring. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Auto kollidierten die beiden miteinander. Das 11-jährige Mädchen kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen am Bein. Das 10-jährige Mädchen kollidierte mit einem geparkten PKW. Verletzt wurde Sie nicht. ...

    mehr
