POL-PDLU: Ein Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt
Schifferstadt (ots)
Am Donnerstagmittag (27.11.25) gegen 13:45 Uhr befuhren zwei Kinder im Alter von 10 bzw. 11 Jahren nebeneinander mit ihren Fahrrädern den Ostring. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Auto kollidierten die beiden miteinander. Das 11-jährige Mädchen kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen am Bein. Das 10-jährige Mädchen kollidierte mit einem geparkten PKW. Verletzt wurde Sie nicht.
