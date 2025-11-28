PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ein Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstagmittag (27.11.25) gegen 13:45 Uhr befuhren zwei Kinder im Alter von 10 bzw. 11 Jahren nebeneinander mit ihren Fahrrädern den Ostring. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Auto kollidierten die beiden miteinander. Das 11-jährige Mädchen kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen am Bein. Das 10-jährige Mädchen kollidierte mit einem geparkten PKW. Verletzt wurde Sie nicht.

