POL-PDLU: Ein Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mutterstadt (ots) - Am Mittwoch (26.11.25) führten Beamtinnen und Beamte Geschwindigkeitsmessungen an der L530 zwischen Mutterstadt und Dannstadt durch. Insgesamt musste die Polizei zehn Autofahrer kontrollieren, welche zu schnell gefahren sind. Am schnellsten unterwegs war ein Autofahrer mit gemessenen 90 km/h bei erlaubten 70 km/h. Diesem droht nun ein Bußgeld in Höhe von 60 EUR. Verdächtig kam der Polizei ein ...

mehr