Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 2. Verkehrssicherheitswoche der Polizeiinspektion Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Im Zeitraum vom 01.12.2025 bis 07.12.2025 wird durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt die zweite Verkehrssicherheitswoche des Jahres 2025 im gesamten Dienstbezirk durchgeführt. Zu den Schwerpunkten wird unter anderem die Überwachung der Geschwindigkeit gehören. Weiterhin werden Kontrollen zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit durchgeführt - sowohl im Hinblick auf den Konsum von Betäubungsmitteln als auch hinsichtlich alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit. Insbesondere mit Blick auf die dunkle und kalte Jahreszeit werden Fahrzeuge zudem auf ihre Wintertauglichkeit, wie etwa die Beleuchtung und Bereifung, überprüft. Das primäre Ziel der Kontrollen ist die Reduzierung der Hauptunfallursachen für Verkehrsunfälle mit Personenschäden.

