PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 2. Verkehrssicherheitswoche der Polizeiinspektion Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Im Zeitraum vom 01.12.2025 bis 07.12.2025 wird durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt die zweite Verkehrssicherheitswoche des Jahres 2025 im gesamten Dienstbezirk durchgeführt. Zu den Schwerpunkten wird unter anderem die Überwachung der Geschwindigkeit gehören. Weiterhin werden Kontrollen zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit durchgeführt - sowohl im Hinblick auf den Konsum von Betäubungsmitteln als auch hinsichtlich alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit. Insbesondere mit Blick auf die dunkle und kalte Jahreszeit werden Fahrzeuge zudem auf ihre Wintertauglichkeit, wie etwa die Beleuchtung und Bereifung, überprüft. Das primäre Ziel der Kontrollen ist die Reduzierung der Hauptunfallursachen für Verkehrsunfälle mit Personenschäden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 11:27

    POL-PDLU: Platztausch - Fahrer versucht Polizei zu täuschen

    Mutterstadt (ots) - Am Mittwoch (26.11.25) führten Beamtinnen und Beamte Geschwindigkeitsmessungen an der L530 zwischen Mutterstadt und Dannstadt durch. Insgesamt musste die Polizei zehn Autofahrer kontrollieren, welche zu schnell gefahren sind. Am schnellsten unterwegs war ein Autofahrer mit gemessenen 90 km/h bei erlaubten 70 km/h. Diesem droht nun ein Bußgeld in Höhe von 60 EUR. Verdächtig kam der Polizei ein ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 10:01

    POL-PDLU: Frankenthal - Frau durch Hundeangriff verletzt -Nachtrag-

    Frankenthal (ots) - Aufgrund des Presseaufrufs vom 26.11.2025 meldet sich ein Zeuge und gab einen Hinweis auf eine 20-jährige Frau aus Frankenthal, welche zwei Rottweiler besitzen würde. Die Frau wurde daraufhin von einer Streife aufgesucht und gab zu, an dem Vorfall beteiligt gewesen zu sein. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren