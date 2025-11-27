PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Frankenthal - Frau durch Hundeangriff verletzt -Nachtrag-

Frankenthal (ots)

Aufgrund des Presseaufrufs vom 26.11.2025 meldet sich ein Zeuge und gab einen Hinweis auf eine 20-jährige Frau aus Frankenthal, welche zwei Rottweiler besitzen würde. Die Frau wurde daraufhin von einer Streife aufgesucht und gab zu, an dem Vorfall beteiligt gewesen zu sein. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

