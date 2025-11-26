POL-PDLU: Frankenthal - Fahrer unter THC-Einfluss und ohne Führerschein
Frankenthal (ots)
Am 26.11.2026, gegen 03.30 Uhr, kontrollierte eine Streife hiesiger Inspektion in der Straße Am Bruch einen 33-jährigen Mann aus Frankenthal mit seinem Pkw. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei diesem drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Weiterhin war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler
Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell