POL-PDLU: Frankenthal - Fahrer unter THC-Einfluss und ohne Führerschein

Frankenthal (ots)

Am 26.11.2026, gegen 03.30 Uhr, kontrollierte eine Streife hiesiger Inspektion in der Straße Am Bruch einen 33-jährigen Mann aus Frankenthal mit seinem Pkw. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei diesem drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Weiterhin war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

