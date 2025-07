Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW auf der B109

Anklam (ots)

Am 20.07.2025 gegen 21:45 Uhr kam es auf der B109 zwischen Anklam und Ducherow zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person getötet wurde. Beide Kraftfahrzeuge befanden sich auf der Bundesstraße jeweils im Gegenverkehr. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam der 57-jährige deutsche Fahrzeugführer des LKW Mercedes in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem PKW Ford, der von einem 22-jährigen Deutschen geführt wurde, zusammen. Der Fahrzeugführer des PKW wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten geborgen werden. Die B109 war daher bis in die Morgenstunden des 21.07.2025 voll gesperrt. Es entstand Sachschanden in Höhe von ca. 80.000 EUR. Neben drei Funkstreifenwagen der Polizei, einem Rettungswagen und einem Notarzt waren 42 Kameraden der Feuerwehren Neu Kosenow und Ducherow mit sieben Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Matthias Paa
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

